ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из танков и минометов

Донецк, 25 апреля. ВСУ обстреляли село Спартак, расположенное в районе Донецка, из танков и минометов, сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

По данным Якубова, обстрелы украинской армии возобновились около восьми часов вечера. ВСУ открыли огонь по пригороду Донецку — селу Спартак. Обстрел был осуществлен с украинских позиций в районе Авдеевки.

«Выпущено пять снарядов калибром 125 мм, пять мин калибром 120 мм и четыре — 82 мм», — констатировал он.

Под обстрел из минометов калибром 120 мм и гранатометов украинских военнослужащих также попали Ясиноватая, поселок Зайцево и село Стыла.

Ранее в СЦКК сообщали, что ВСУ за минувшие сутки 43 раза нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым районам ДНР более 1 000 единиц различных боеприпасов.