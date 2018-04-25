Меню
Новороссия
ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из танков и минометов
Новости Сирии
Макрон поддержал идею Трампа покинуть Сирию после разгрома ИГ
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из танков и минометов

    121

    ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из танков и минометов

    Донецк, 25 апреля. ВСУ обстреляли село Спартак, расположенное в районе Донецка, из танков и минометов, сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

    По данным Якубова, обстрелы украинской армии возобновились около восьми часов вечера. ВСУ открыли огонь по пригороду Донецку — селу Спартак. Обстрел был осуществлен с украинских позиций в районе Авдеевки.

    «Выпущено пять снарядов калибром 125 мм, пять мин калибром 120 мм и четыре — 82 мм», — констатировал он.

    Под обстрел из минометов калибром 120 мм и гранатометов украинских военнослужащих также попали Ясиноватая, поселок Зайцево и село Стыла.

    ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из танков и минометов

    Ранее в СЦКК сообщали, что ВСУ за минувшие сутки 43 раза нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым районам ДНР более 1 000 единиц различных боеприпасов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    202
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    589
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    1142
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1517