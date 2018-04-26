Сирия итоги за сутки на 26 апреля 06.00: САА взяла под контроль Восточный Каламун, боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю

Сирия, 26 апреля. САА освободила от боевиков Восточный Каламун, радикалы «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по кварталам Аль-Фуа и Кефраи, в Хомсе ликвидированы четверо исламистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали ИГ1 в Дамаске, нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили Восточный Каламун, вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: вела бои с САА в Дейр-эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа, теряет позиции в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала САА в Латакии, заставила местное население Хомса строить укрепрайоны, обменялась пленными с «Хезболлой» в Алеппо, обстреляла Аль-Фуа и Кефраю.

«Джебха Тахрир Сурия»: заключила перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам террористов «Исламского государства» к югу от Дамаска. Авиация союзников атаковала позициям радикальных исламистов в районах Хаджар аль-Асвад, Ат-Тадамун и Аль-Кадам. Одновременно с этим Telegram-канал (@C_Military1) писал, что Сирийская арабская армия (САА) выбила ИГИЛовцев из нескольких зданий квартала Аль-Асали.

Другой источник сообщал в Telegram (@emaannewscenter1), что в районе лагеря беженцев Ярмук были зафиксированы боестолкновения между САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры».

Telegram-канал (@C_Military1) передавал, что Восточный Каламун перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, 38 автобусов с боевиками и членами их семей покинули провинцию Дамаск и отправились в Идлиб и Алеппо. Другой источник писал в сети Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные подразделения армии САР приступили к работе по зачистке города Рухейба. Саперы обнаружили десятки мин, заложенных радикалами.

Провинция Латакия

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах, передавал военный источник в сети Telegram (@NRVR11). По сведениям автора публикации, нападение радикальных исламистов спровоцировало интенсивные перестрелки в районе горы Белая.

Напомним, северная часть провинции Латакия входит в зону деэскалации сирийского конфликта и боевые действия на этой территории приостановлены. Однако базирующиеся в горной местности сторонники «Джебхат ан-Нусра» нарушают перемирие, нанося удары по опорным пунктам правительственных сил.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Орм аль-Кубра на западе провинции Алеппо. О столкновениях между армией САР и группировками радикальной оппозиции писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Несколько автобусов с боевиками, сдавшими САА свои позиции в Восточном Каламуне, прибыли к контрольно-пропускному пункту Абу Зендин недалеко от города Аль-Баб, передавал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что на контрольно-пропускном пункте Аль-Исс произошел обмен пленными между «Тахрир аш-Шам» и выступающим на стороне сирийской армии ливанским отрядом «Хезболла».

Возле мечети Амна в административном центре региона взорвался газовый баллон, писал местный источник в своем микробологе в Twitter (@AleppoGlory). По сведениям автора публикации, в результате происшествия никто не пострадал.

Провинция Хомс

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» принуждают местных жителей северных районов провинции Хомс строить фортификационные сооружения на линии разграничения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА), передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham).

Сирийская авиация нанесла удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Ар-Растан. О боевых вылетах ВВС Сирии писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@houla_lens). Одновременно с этим артиллерия САА продолжила наносить удары по опорным пунктам боевиков недалеко от поселений Кунейтрат, Дейр Фуль и Аз-Заафарана. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@omaramer006), что на северо-востоке региона солдаты армии Башара Асада ликвидировали четверых радикальных исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Хари, расположенной к востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, было зафиксировано столкновение между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Исламского государства». О потасовке писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@orgplrg9s5lblp1).

Напомним, разрозненные банды ИГ скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы развернули тренировочный лагерь недалеко от сирийско-иракской границы. При этом вооруженных столкновений между курдскими отрядами и ИГ не происходит.

Провинция Даръа

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ansar_almuqawa), что в западной части провинции Даръа продолжились перестрелки между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). В эпицентре противостояния находились населенные пункты Хит и Аль-Баккар.

В окрестностях административного центра региона отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Хош Абдин, Кафр Набель и Аль-Хобейт.

При поддержке российских летчиков бригады Сирийской арабской армии (САА) атаковали пункты дислокации радикальных исламистов в этой же части региона. Военный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Бадама.

Местный источник сообщал в Twitter (@MasarPressNet), что группировки «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» заключили очередное временное перемирие.

Военный источник писал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что боевики «Джебхат ан-Нусры» открыли минометный огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая. Напомним, населенные пункты находятся в блокаде радикальных исламистов с 2012 года.

Провинция Хама

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@mrrr4556), что ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама. По сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), российская авиация атаковала боевиков «Ан-Нусры» недалеко от поселений Ас-Сахр и Аз-Закат.

Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. Об этом писал Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Кроме того местный источник сообщал в Twitter (@HalabTodayTV), что САА атаковала опорные пункты боевиков недалеко от поселений Харб Нафса и Калаат аль-Мадик. По сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), ВВС Сирии нанесли удары по позициям незаконных вооруженных формирований в долине Аль-Джасия.

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака писал на своей станице в Twitter (@waleedalnasser6), что на горе Клеб в северной части региона создана новая военная база ВС США, включающая аэродром.

Ранее на территорию провинции прибыла военная техника и личный состав из Соединенных Штатов и Франции. В частности подкрепление вошло в занимаемый Демократическими силами Сирии (SDF) город Рас аль-Айн. Эксперты отмечают, что борьба с террористами ИГ в регионе окончена, то есть техника может быть использована курдами против САА и для подавления народных протестов.

Ирак

Сотрудники правоохранительных органов Ирака арестовали семерых террористов «Исламского государства», скрывавшихся в восточных кварталах города Мосул. Об этом писало информационное агентство Iraqi News. Позже стало известно, что в бывшей столице «Халифата» задержали еще пять радикалов.

Потасовка между «Хашд аш-Шааби» и ИГИЛовцами произошла в западной части провинции Киркук. В результате столкновения ополченцы ликвидировали шесть боевиков ИГ, но и потеряли командира, а также пятерых бойцов раненными.

Недалеко от сирийско-иракской границы солдаты правительственных сил уничтожили четверых террористов ИГИЛ1.

Уголовный суд Ирака вынес смертные приговоры четырем членам «Исламского государства». По сведениям информагентства Iraqi News, приговоренные к казни радикалы участвовали в нападениях на военные посты в районах поселений Фаллуджи и Рамади.

На западе провинции Анбар прогремел взрыв. Iraqi News передавало, что в результате детонации мины, заложенной на дороге недалеко от Аль-Каима, пострадал полицейский.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)