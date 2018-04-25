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Капитана «Норда» доставили в больницу Днепропетровска
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    Капитана «Норда» доставили в больницу Днепропетровска

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    Капитана «Норда» доставили в больницу Днепропетровска

    Симферополь, 25 апреля. Капитан крымского судна «Норд», которое в марте было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море, помещен в больницу Днепропетровска. 

    О том, что добиться госпитализации Владимира Горбенко было очень не просто, рассказал адвокат членов экипажа «Норда» Дмитрий Щербина. 

    «Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования сегодня, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом», — приводит РИА Новости комментарий адвоката.

    По словам Щербины, то, что Горбенко теперь находится под постоянным присмотром медиков, является лучшим подарком ко дню рождения капитана, так как его самочувствие в последнее время оставляло желать лучшего.

    Напомним, рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. ФСБ Крыма возбудила по факту захвата судна уголовное дело. Российские официальные лица назвали произошедшее пиратством.

    Капитану «Норда» Владимиру Горбенко может грозить до пяти лет лишения свободы за мнимое «нарушение порядка» въезда в Крым. 

    Отметим, о том, что на фоне ситуации с судном самочувствие капитана заметно ухудшилось, стало известно еще две недели назад.  

    Автор: Федор Веснин
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