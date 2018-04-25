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Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв
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    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

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    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Сирия, 25 апреля. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли мирные кварталы поселений Аль-Фуа и Кефрая, в Алеппо произошел взрыв, на сирийско-иракской границе ликвидировано четыре террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, атакуют радикалов в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: обменялась пленными с «Хезболлой» в Алеппо, обстреляла Аль-Фуа и Кефраю.

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что на контрольно-пропускном пункте Аль-Исс произошел обмен пленными между «Тахрир аш-Шам» и выступающим на стороне сирийской армии ливанским отрядом «Хезболла».

    Возле мечети Амна в административном центре провинции Алеппо взорвался газовый баллон, пишет местный источник в своем микробологе в Twitter (@AleppoGlory). По сведениям автора публикации, в результате происшествия никто не пострадал.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе деревни Кунейтрат в северной части провинции Хомс. О столкновениях пишет местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Ранее сообщалось, что поддержку правительственных войск САР осуществляют ВВС Сирии. Авиация бьет по позициям радикальных исламистов в окрестностях Ар-Растана.

    В свою очередь боевики «Тахрир аш-Шам» насильно привлекают мирное население к работам по возведению фортификационных сооружений на линии разграничения сил.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1), что боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая. Напомним, населенные пункты находятся в блокаде радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» с 2012 года.

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. По сведениям Twitter-канала (@SyrianCoalition), авиация союзников атакует позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Кафр Набель.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Вертолеты ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований в долине Аль-Джасия на юге провинции Хама. Об этом пишет один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Недалеко от Акербата археологи обнаружили древнюю мозаику площадью 450 квадратных метров. Источник передает на своей странице в Facebook (@salwan.nukkari), что находка относится к пятому веку нашей эры.

    Ирак

    Сирия новости 25 апреля 22.30: боевики «Ан-Нусры» обстреляли Аль-Фуа и Кефраю, в Алеппо прогремел взрыв

    Террористы «Исламского государства»1 атаковали расположения отрядов народной самообороны «Хашд аш-Шааби» в западной части провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в результате столкновения было ликвидировано шесть радикальных исламистов. Однако боевикам ИГ удалось убить командира ополчения, еще пять ополченцев получили ранения.

    Недалеко от сирийско-иракской границы солдаты правительственных сил уничтожили четверых террористов ИГИЛ1. Кроме того, по сведениям Iraqi News, еще пять членов ИГ были арестованы в Мосуле.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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