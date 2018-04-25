Ракета «Рокот» с европейским спутником Sentinel-3B стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 25 апреля. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«25 апреля в 20:57 с космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космическим аппаратом Sentinel-3B», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что предыдущий запуск ракеты «Рокот» был успешно осуществлен с космодрома Плесецк 13 октября 2017 года. Ракета вывела на орбиту европейский спутник Sentinel-5p.

Ракета-носитель «Рокот» была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которая снята с вооружения. Первый запуск ракеты «Рокот» состоялся в 2000 году.