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Роскомнадзор пообещал «более точечно» блокировать Telegram
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    Роскомнадзор пообещал «более точечно» блокировать Telegram

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    Роскомнадзор пообещал «более точечно» блокировать Telegram

    Москва, 25 апреля. Роскомнадзор анонсировал «более точечные» блокировки мессенджера Telegram на территории России. Об этом заявил глава Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

    В эту среду ведомство провело закрытую встречу, на которой обсуждалась блокировка мессенджера. На ней было принято решение продолжить прием жалоб от пользователей, пострадавших от блокировки IP-адресов.

    «При этом в самом Роскомнадзоре также подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и, в целом, станут подходить к блокировкам более точечно», – приводит слова Гребенникова ТАСС.

    Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда приступил к немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить по действующему законодательству.

    Автор: Антон Зарубин
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