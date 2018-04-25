Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

Москва, 25 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приход американских чиновников к зданию закрытого генконсульства России в Сиэтле.

На своей странице в Facebook Захарова выложила видео того, что происходит у входа на территорию дипмиссии, сопроводив его коротким комментарием.

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала представитель МИД РФ в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что представители власти в Сиэтле пытаются попасть на территорию закрытого российского консульства. Позднее стало известно, что им удалось это сделать — в здании был зажжен свет. В российском посольстве в США, комментируя происходящее, назвали попытку проникновения на территорию консульства «недружественным шагом».

Отметим, США потребовали от России закрыть представительство в Сиэтле в начале апреля, когда Вашингтон присоединился к антироссийской кампании, вызванной бездоказательными обвинениями Великобритании в якобы причастности российской стороны к отравлению на территории Соединенного королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда же США покинули 60 российских дипломатов.

Россия, отвечая на действия Вашингтона, закрыла американское дипломатическое представительство в Петербурге. Кроме того, персонами нон грата были объявлены 60 американских дипломатов.