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Петербургский депутат предложил ограничить доступ в соцсети до трех часов в день
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    Петербургский депутат предложил ограничить доступ в соцсети до трех часов в день

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    Петербургский депутат предложил ограничить доступ в соцсети до трех часов в день

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин предложил ограничить доступ россиян к социальным сетям до трех часов в день.

    Анохин выступил с заявлением, в котором утверждал, что необходимо обезопасить россиян от негативного воздействия Интернета. Петербургский депутат предложил предоставлять доступ к соцсетям только через сайт госуслуг и не более чем на три часа в день.

    «В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, предложенному Анохиным. — Участились случаи использования сетевых сообществ в противоправных целях, особенно с использованием возможностей разрушительного воздействия виртуального общения на психику несовершеннолетних».

    Петербургский депутат предложил ограничить доступ в соцсети до трех часов в день

    Кроме того, депутат предложил запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и других организаций.

    Автор: Катерина Тимошенская
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