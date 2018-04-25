Глава Пентагона заявил о необходимости «гибких исключений» из санкций против РФ
Вашингтон, 25 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны иметь «гибкие исключения» из антироссийских санкций, которые помогут защитить интересы американских союзников, попавших под действие ограничений.
«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против РФ – прим. ФАН)», — сказал Мэттис.
По его словам, в противном случае Соединенные Штаты не смогут эффективно действовать в собственных интересах, а также возложат чрезмерное бремя на союзников и партнеров.
Напомним, в 2017 году в США приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Документ предусматривает введение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний, которые с ними сотрудничают.