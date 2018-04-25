Меню
Политика
Глава Пентагона заявил о необходимости «гибких исключений» из санкций против РФ
Экономика
Швейцарский трейдер Glencore возобновил закупки у «Русала» – СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Пентагона заявил о необходимости «гибких исключений» из санкций против РФ

    340

     

    Глава Пентагона заявил о необходимости «гибких исключений» из санкций против РФВашингтон, 25 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны иметь «гибкие исключения» из антироссийских санкций, которые помогут защитить интересы американских союзников, попавших под действие ограничений.

    «Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против РФ – прим. ФАН)», — сказал Мэттис.

    По его словам, в противном случае Соединенные Штаты не смогут эффективно действовать в собственных интересах, а также возложат чрезмерное бремя на союзников и партнеров.

    Напомним, в 2017 году в США приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Документ предусматривает введение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний, которые с ними сотрудничают.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    52
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    207
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    1010
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1387