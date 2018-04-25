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Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего
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    Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего

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    Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего

    Москва, 25 апреля. Ранее госпитализированный Владимир Пресняков-старший уже находится дома и чувствует себя нормально, заявил музыкант Леонид Агутин.

    Агутин рассказал о состоянии ранее госпитализированного в одну из московских больниц Преснякова-старшего. Пресс-секретарь исполнителя Анна Исаева сообщала о том, что неделю назад у артиста случился инфаркт.

    «Я с ним связывался… — приводит слова Агутина РИА Новости. — С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома».

    Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего

    Ранее о стабилизации состояния Преснякова-старшего сообщили источники из его близкого окружения.

    Автор: Катерина Тимошенская
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