Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего

Москва, 25 апреля. Ранее госпитализированный Владимир Пресняков-старший уже находится дома и чувствует себя нормально, заявил музыкант Леонид Агутин.

Агутин рассказал о состоянии ранее госпитализированного в одну из московских больниц Преснякова-старшего. Пресс-секретарь исполнителя Анна Исаева сообщала о том, что неделю назад у артиста случился инфаркт.

«Я с ним связывался… — приводит слова Агутина РИА Новости. — С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома».

Ранее о стабилизации состояния Преснякова-старшего сообщили источники из его близкого окружения.