Сирия: в ООН заявили о катастрофической ситуации в Идлибе

Брюссель, 25 апреля. Ситуация в провинции Идлиб в Сирии продолжает оставаться катастрофической, в район прибывают все новые и новые беженцы, которых негде разместить. Такой информацией поделилась помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, выступая на заседании Совета Безопасности.

«В провинции Идлиб ситуация остается катастрофической, почти 400 тысяч человек прибыли туда с середины декабря, к которым присоединились еще десятки тысяч переселенцев из Восточной Гуты и Восточного Каламуна. Большую часть прибывающих попросту негде разместить», — сказала Мюллер.

Она отметила, что в сравнении с 2017 годом темпы прибытия беженцев в Идлиб выросли на 25%. Мюллер привела данные ООН, согласно которым из двух миллионов человек, находящихся в настоящее время в провинции Идлиб, около 1,2 миллиона являются вынужденными переселенцами.

Напомним, ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям террористов на границах провинций Латакия и Идлиб.