Более четырех миллиардов долларов собрала донорская конференция по Сирии
Брюссель, 25 апреля. Более четырех миллиардов долларов собрали участники международной донорской конференции по Сирии. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис после встречи, которая проходила в течение двух дней.
Стилианидис подвел результаты донорской конференции по Сирии.
«Я рад объявить, что делегации в этом году выделили 4,4 миллиарда долларов», — объявил он.
Еврокомиссар отметил, что делегации 85 стран и организаций уже на этой встрече пообещали выделить около 3,4 миллиарда долларов гумпомощи для Сирии в следующем году. Кроме того, Евросоюз в ближайшие два года выделит дополнительные три миллиарда евро Турции для сирийских беженцев.
Самые большие взносы были сделаны Евросоюзом, Германией и Великобританией, констатировал заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок.
Стоит отметить, что организаторам конференции не удалось собрать сумму, на которую они рассчитывали. ЕС и ООН хотели собрать на этом мероприятии более шести миллиардов долларов.