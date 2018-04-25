РФ и Сирия привезут в штаб-квартиру ОЗХО 17 свидетелей провокации в Думе

Гаага, 25 апреля. Россия и Сирия намерены привезти в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 17 свидетелей так называемого «инцидента в Думе». Такая информация следует из пресс-релиза постоянного представительства РФ при ОЗХО.

«В мероприятии примут участие свидетели постановочного видео псевдогуманитарной НПО (неправительственная организация) «Белые каски», послужившего основанием для нанесения США, Великобританией и Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля, — говорится в сообщении.

В представительстве РФ при ОЗХО отметили, что свидетели произошедшего 7 апреля — среди которых будут и медики — расскажут, что же действительно случилось в Восточной Гуте.

«Из первых рук делегациям будут представлены неопровержимые доказательства сфабрикованных материалов, которые ввели в заблуждение мировое сообщество», — заверили в российском представительстве при ОЗХО.

Напомним, 7 апреля западные СМИ сообщили о том, что на город Дума в Восточной Гуте была якобы сброшена бомба с химическим оружием. «Инцидент в Думе» стал поводом для ракетной атаки, осуществленной коалицией во главе с США 14 апреля.

Дамаск и Москва решительно опровергли заявления о том, что правительственные войска САР применили химоружие. Российские официальные лица впоследствии представили немало доказательств того, что «инцидент в Думе» был тщательно спланированной провокацией.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин ранее заявил, что привезет в Гаагу сирийского мальчика, который станет свидетелем по делу об инсценированной химатаке в Думе.