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МИД РФ: Москва обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре
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    МИД РФ: Москва обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре

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    МИД РФ: Москва обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре

    Москва, 25 апреля. МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением внутриполитической ситуации на Мадагаскаре, а также призвал стороны к сдержанности. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

    «В Москве обеспокоены поступающими из Антананариву сообщениями об обострении внутриполитической ситуации на Мадагаскаре в результате столкновений между участниками манифестации сторонников оппозиции и силами правопорядка, которые привели к человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

    Кроме того, МИД России призвал все политические силы проявить сдержанность и ответственность, а также не допустить дестабилизации обстановки и роста социальной напряженности.

    Напомним, 21 апреля в столице Мадагаскара прошла акция протеста, организаторы которой утверждают, что президент страны Эри Радзаунаримампианина якобы пытается изменить законодательство накануне очередных парламентских и президентских выборов. В ходе акции протеста митингующие устроили беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией, в результате чего погиб один человек.

    Автор: Алексей Громов
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