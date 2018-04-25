Известный артист и режиссер Аббасов скончался в Ташкенте

Ташкент, 25 апреля. Режиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался в Ташкенте на 88-м году жизни, сообщили родственники мастера.

«Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте», — приводит слова источника РИА Новости.

Уже известно, что народный артист СССР будет похоронен на одном из мусульманских мемориальных комплексов в Ташкенте.

Аббасов родился в Узбекистане 16 января 1931 года. С 1982 года он на протяжении четырех лет возглавлял киностудию «Узбекфильм». В его фильмографию вошли 11 картин, среди которых «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».