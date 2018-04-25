В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова

Москва, 25 апреля. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил набор в «патрульную полицию Крыма». По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

Депутат госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление главы украинской полиции, отметив, что данная инициатива является очередным средством для бюджетных хищения бюджетных средств.

«Это очередная пустая инициатива киевских властей, поскольку патрулировать Республику Крым так называемой полицией «Автономной Республики Крым» никогда не получится, разве что в больных головах и фантазиях украинских политиков и деятелей», — сказал Ганжара с комментарии RT.

Он также добавил, что в настоящее время правоохранительная система Украины пронизана коррупционными схемами, что ставит под вопрос судьбу бюджетных средств, которые были выделены для новой полиции.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала возврат Крыма в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.