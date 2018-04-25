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«Форум будет жить»: в Петербурге встретились энергетики из разных стран мира. ФАН-ТВ
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    «Форум будет жить»: в Петербурге встретились энергетики из разных стран мира. ФАН-ТВ

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    «Российский международный энергетический форум» это проект для специалистов, а так же крупнейшее международное мероприятие в России и странах СНГ. Это площадка для диалога между корпорациями, органами государственной власти и потребителями.

    В рамках форума открылась Международная выставка «Энергетика и Электротехника». В этом году она отмечает четвертьвековой юбилей.  Для многих поставщиков энергооборудования участие в ней напрямую связано со стратегическими перспективами развития бизнеса.

    В рамках форума состоялось награждение лауреатов и победителей международного конкурса научных и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

    «Форум будет жить»: в Петербурге встретились энергетики из разных стран мира. ФАН-ТВ

    «Да вы знаете, для нас это очень большой плюс. Потому что признание на таком уровне позволяет нам продвигать этот кабель дальше, который мы сделали. Потом мы соответственно можем получить стимул в дальнейшем развивать продукцию. Поэтому, я считаю, это признание для нас очень большой вклад», — рассказывает Павел Моряков, генеральный директор завода «Москабель».

    Открытие «Российского международного энергетического форума» посетил заместитель Министра энергетики Андрей Черезов. Во время визита он ознакомился с продукцией, представленной на выставке, и отметил высокое качество представленного оборудования.

    «Форум будет жить»: в Петербурге встретились энергетики из разных стран мира. ФАН-ТВ

    «Форум будет жить, мы сейчас посмотрели все направления, производителей. Я считаю, он сильно подрос за последние шесть лет. Вышел на довольно высокий уровень в части присутствия главных игроков на рынке, в том числе энергетического, газового, нефтяного оборудования, электроэнергетики», — сообщил Андрей Черезов, заместитель российского министра энергетики.

    Добавим, в рамках проекта с 25 по 27 апреля, состоится более 40 мероприятий в различных форматах: пленарное заседание, конференции, круглые столы, рабочие совещания, выездные экскурсии.

     

    Автор: Дмитрий Минаков; Александр Яремчук
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