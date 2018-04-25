«Форум будет жить»: в Петербурге встретились энергетики из разных стран мира. ФАН-ТВ

«Российский международный энергетический форум» это проект для специалистов, а так же крупнейшее международное мероприятие в России и странах СНГ. Это площадка для диалога между корпорациями, органами государственной власти и потребителями.

В рамках форума открылась Международная выставка «Энергетика и Электротехника». В этом году она отмечает четвертьвековой юбилей. Для многих поставщиков энергооборудования участие в ней напрямую связано со стратегическими перспективами развития бизнеса.

В рамках форума состоялось награждение лауреатов и победителей международного конкурса научных и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

«Да вы знаете, для нас это очень большой плюс. Потому что признание на таком уровне позволяет нам продвигать этот кабель дальше, который мы сделали. Потом мы соответственно можем получить стимул в дальнейшем развивать продукцию. Поэтому, я считаю, это признание для нас очень большой вклад», — рассказывает Павел Моряков, генеральный директор завода «Москабель».

Открытие «Российского международного энергетического форума» посетил заместитель Министра энергетики Андрей Черезов. Во время визита он ознакомился с продукцией, представленной на выставке, и отметил высокое качество представленного оборудования.

«Форум будет жить, мы сейчас посмотрели все направления, производителей. Я считаю, он сильно подрос за последние шесть лет. Вышел на довольно высокий уровень в части присутствия главных игроков на рынке, в том числе энергетического, газового, нефтяного оборудования, электроэнергетики», — сообщил Андрей Черезов, заместитель российского министра энергетики.

Добавим, в рамках проекта с 25 по 27 апреля, состоится более 40 мероприятий в различных форматах: пленарное заседание, конференции, круглые столы, рабочие совещания, выездные экскурсии.