Гомеопаты через суд требуют у Российской академии наук 50 миллионов рублей

Две коммерческие компании предъявили иск к Российской академии наук — от ученых требуют аргументированно обосновать в суде заявление о том, что гомеопатия — это лженаука.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, в Арбитражный суд Москвы поступили два иска от крупнейших российских производителей гомеопатических препаратов для животных, ответчиком по которым проходит Российская академия наук. ООО «Хелвет» предъявила исковые требования к РАН на 20 миллионов рублей, а ООО «АлексАнн» — на 30 миллионов.

Причина – меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований «О лженаучности гомеопатии», порочащий, по мнению истцов, их деловую репутацию.

«Две фирмы — первая производит гомеопатические препараты для животных, вторая применяет их в животноводстве — утверждают, что Российская академия наук якобы нанесла им финансовый урон, — пояснил Федеральному агентству новостей председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик РАН Евгений Александров. — И обе подали почти одинаковые иски со «скромным» требованием компенсировать им репутационный ущерб в 20 и 30 миллионов рублей».

Это — затыкание рта науке, утверждает академик Александров, добавляя, что он готов «сражаться, отстаивая свою правоту в суде».

«Боюсь, что это будет тяжелое противостояние, — говорит ученый. — Мы будем бороться. Надеюсь, удастся выстоять, уж очень иски нелепые. Прежде всего, истцы утверждают, что их опорочили, хотя в нашем меморандуме «О лженаучности гомеопатии» ни одна из этих фирм не упоминается. Единственное, кого мы опорочили, — саму гомеопатию. Тем не менее, они считают, что потеряли деньги, у них стали падать доходы, и Академия наук должна им их компенсировать».

В доказательство своей правоты производители-гомеопаты отправили в Арбитражный суд Москвы 12 диссертаций.

«Вместе с исковыми заявлениями из суда нам переслали 6,5 килограмма бумаг — все это авторефераты двенадцати диссертаций, доказывающих, что гомеопатические препараты, будучи применены к коровьему животноводству, улучшают какие-то показатели, — улыбается Евгений Александров. — Две докторских и 10 кандидатских. Каждая из диссертаций посвящена определенному гомеопатическому средству».

Мало ли у нас липовых диссертаций, задается вопросом академик. Сложность борьбы ученых с лженаукой, по его словам, в вере народа в чудесные исцеления.

«Доказывать лженаучность чего-то довольно трудно, потому что много людей говорят: «А мне помогает, и моей собачке тоже», — говорит ученый. — Мы не требуем вообще запретить гомеопатические средства — их действие то же самое, что у разного рода колдунов и знахарей. Вы им верите? Возможно, психологические силы организма включаются и начинают помогать. Но это в том случае, если речь не идет о серьезном заболевании — к примеру, об онкологии. Вот тогда это — гиблое дело. Но в любом случае, люди ждут от препарата лечения, и, покупая средство, они должны получать именно его».

Александров вспоминает, как представители РАН отбивались в суде от иска академика РАЕН Виктор Петрика, требовавшего компенсацию морального ущерба в 6,5 миллиардов рублей.

«Тогда каким-то образом мы выиграли, — говорит он. — С гомеопатией ситуация неординарная, идет какое-то большое противостояние. Сначала Минздрав был на нашей стороне, а потом, по всей видимости, на чиновников стали давить гомеопатические фирмы, и они изменили позицию. Сейчас «переменное» состояние. Гомеопатия — откровенная лженаука, с которой мы, конечно, мириться не будем».

Сейчас комиссия по борьбе с лженаукой, по словам Александрова, подготовила отзыв на исковые заявления. В РАН обосновывают свою позицию тем, что не упоминали названий конкретных фирм и поэтому не могли их опорочить.

В качестве дополнительного аргумента для судебного разбирательства академик приводит опыт европейских коллег.

«Сейчас Консультативный совет европейских академий наук (EASAC) опубликовал заявление «Гомеопатические продукты и практики: оценка доказательств и обеспечение единства регулирования утверждений медицинского характера в Европейском Союзе», поддерживающее нашу позицию, и ссылается на наш меморандум, приводя экспертное заключение: «Мы заключаем.., что нет убедительных обоснований для применения гомеопатии в ветеринарной медицине; особое беспокойство вызывает предпочтение таких продуктов научно обоснованным медицинским препаратам при лечении инфекционных заболеваний в животноводстве», — резюмирует академик Александров.

Для справки: ООО «АлексАнн» является производителем мастометрина, овариовита, траватина, лиарсина, кафорсена, кантарена, ЭВЛ-Se-форте, травма-геля. Препараты, произведенные ООО «АлексАнн», продаются под товарным знаком «Хелвет», с указанием фирменного наименования

ООО «Хелвет».

Консультативный совет европейских академий наук (European Academies' Science Advisory Council учрежден Шведской королевской академией наук. Он объединяет 29 национальных академий наук государств-членов Европейского союза.