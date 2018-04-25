Макрон призвал не допустить конфликта держав на Ближнем Востоке

Вашингтон, 25 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в самое ближайшее время начать работу над новым соглашением по ядерной программе Ирана. По его словам, это поможет не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В среду французский президент, находящийся с визитом в США, выступил в конгрессе.

«Я думаю, что нам нужно прямо сейчас начинать работать над новым всеобъемлющим соглашением (с Ираном — прим. ФАН) и быть уверенными, что каким бы ни было решение США (относительно старого соглашения – прим. ФАН) мы не допустим отсутствия правил, не допустим конфликта держав на Ближнем Востоке, обострения отношений и потенциальной войны», — сказал Макрон.

Ранее стало известно, что США могут выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение по этому вопросу будет принято до середины мая.

Отметим, в 2015 году Иран и страны-посредники — среди которых была и Россия — приняли совместный план действий, который в перспективе должен был позволить Тегерану полностью избавиться от введенных СБ ООН, ЕС и США санкций. В настоящее время со стороны США по отношению к ближневосточному государству действует режим частичного снятия санкций.

Напомним также, что, несмотря на все заявления о необходимости скорейшего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, коалиция во главе с США является едва ли не главным нарушителем спокойствия в регионе. 14 апреля Франция, США и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, который вызвал резкое осуждение на Ближнем Востоке.