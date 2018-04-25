МИД РФ: Москва не желает доводить дело до приостановки членства в Совете Европе

Москва, 25 апреля. Россия не желает доводить дело до приостановки своего членства в Совете Европы, однако он продолжает терять легитимность ввиду неучастия парламентариев РФ в принятии решений совета. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет СЕ. При этом Ягланд отметил, что совет может принять в связи с этим меры в отношении России.

Комментируя заявление Ягланда, Келин отметил, что генсек СЕ просто «констатировал происходящее». Келин также напомнил, что помимо России взносы в Совет Европы также не платит Турция, поэтому бюджет организации «висит буквально на волоске». В этой ситуации Ягланду приходится сокращать и ужимать бюджет совета, однако долго это продолжаться не может.

Келин также добавил, что в данный момент в СЕ нет российских парламентариев, в результате чего большая часть функционеров Совета Европы была избрана без участия России.

«Если так будет продолжаться дальше, то руководство Совета Европы окажется в наших глазах практически нелегитимным, потому что мы не принимали участия в его утверждение. Уже дальше Совет Европы для нас, для нашей внутренней жизни имеет все меньшее значение. А создавался он, чтобы создать большое правовое поле от Лиссабона до Владивостока, поэтому он теряет свое изначальное значение», — заявил Келин в комментарии РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос, пойдет ли Россия на приостановку членства в случае принятия мер со стороны Совета Европы о которых говорил Ягланд, Келин отметил, что «очень не хотелось бы до этого доводить».