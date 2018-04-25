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Американские чиновники пытаются проникнуть в закрытое консульство РФ в Сиэтле
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    Американские чиновники пытаются проникнуть в закрытое консульство РФ в Сиэтле

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    Американские чиновники пытаются проникнуть в закрытое консульство РФ в Сиэтле

    Сиэтл, 25 апреля. Американские чиновники в среду прибыли к зданию резиденции генконсула РФ в Сиэтле. Представители власти пытаются попасть на территорию закрытой дипмиссии.

    В российском посольстве в США, комментария эту информацию, назвали попытку проникновения на территорию консульства «недружественным шагом», отмечает РИА Новости. В дипмиссии сообщили, что наблюдают за тем, что происходит в Сиэтле. 

    Напомним, Вашингтон потребовал от Москвы закрыть представительство РФ в Сиэтле в начале апреля, когда США присоединились к антироссийской кампании, вызванной бездоказательными обвинениями Великобритании в якобы причастности российской стороны к отравлению на территории Соединенного королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда же США покинули 60 российских дипломатов.

    Россия, отвечая на действия Вашингтона, закрыла американское дипломатическое представительство в Петербурге. Кроме того, персонами нон грата были объявлены 60 дипломатов из США.

    Автор: Федор Веснин
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