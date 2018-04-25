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Роскомнадзор и Google начали предметный диалог по блокировке Telegram
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    Роскомнадзор и Google начали предметный диалог по блокировке Telegram

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    Роскомнадзор и Google начали предметный диалог по блокировке Telegram

    Москва, 25 апреля. Роскомнадзор начал предметный диалог с компанией Google по блокировке мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

    Роскомнадзор ведет диалог с Google по вопросу прекращении предоставления IP-адресов Telegram.

    «Взаимодействие с Google становится более конструктивным, — пояснили в российском ведомстве, — начат предметный диалог».

    Представители Роскомнадзора добавили, что общение с Amazon пока не привело к положительным результатам.

    Роскомнадзор и Google начали предметный диалог по блокировке Telegram

    Ранее глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев усомнился в том, что Роскомнадзор ждет успех в деле блокировки мессенджера Telegram.

    Автор: Катерина Тимошенская
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