Роскомнадзор и Google начали предметный диалог по блокировке Telegram

Москва, 25 апреля. Роскомнадзор начал предметный диалог с компанией Google по блокировке мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Роскомнадзор ведет диалог с Google по вопросу прекращении предоставления IP-адресов Telegram.

«Взаимодействие с Google становится более конструктивным, — пояснили в российском ведомстве, — начат предметный диалог».

Представители Роскомнадзора добавили, что общение с Amazon пока не привело к положительным результатам.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев усомнился в том, что Роскомнадзор ждет успех в деле блокировки мессенджера Telegram.