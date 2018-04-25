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Глава ФАС усомнился в том, что Роскомнадзор успешно завершит историю с Telegram
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    Глава ФАС усомнился в том, что Роскомнадзор успешно завершит историю с Telegram

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    Глава ФАС усомнился в том, что Роскомнадзор успешно завершит историю с Telegram

    Москва, 25 апреля. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев усомнился в том, что Роскомнадзор ждет успех в деле блокировки мессенджера Telegram в России. Руководитель ФАС пожелал ведомству удачи в противостоянии с Telegram.

    «Я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – приводит комментарий Артемьева ТАСС.

    Артемьев также отметил, что компании, которые пострадали от блокировок в связи с ограничением доступа к Telegram, в ФАС не обращались. По словам главы Федеральной антимонопольной службы, блокировки доступа в Интернет, как в Китае, в России никто не хочет.  

    Напомним, мессенджер Telegram был заблокирован в России после отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей, как это прописано в законодательстве РФ.

    Автор: Федор Веснин
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