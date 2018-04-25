Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном, сообщили в пресс-службе Кремля.

В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Саркисяном.

«Обсуждалась текущая ситуация в Армении», — говорится в сообщении Кремля.

Стороны отметили, что для преодоления внутреннего кризиса в скорейшие сроки всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также готовность к решению имеющихся проблем «путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках».

23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста на территории страны.