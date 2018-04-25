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Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении
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    Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

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    Президент Армении Армен Саркисян

    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном, сообщили в пресс-службе Кремля. 

    В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Саркисяном. 

    «Обсуждалась текущая ситуация в Армении»,  — говорится в сообщении Кремля.

    Стороны отметили, что для преодоления внутреннего кризиса в скорейшие сроки всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также готовность к решению имеющихся проблем «путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках».

    Президент России Владимир Путин

    23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста на территории страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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