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WhatsApp 16 плюс: эксперты оценили запрет на использование популярного месенджера для подростков в Европе
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    WhatsApp 16 плюс: эксперты оценили запрет на использование популярного месенджера для подростков в Европе

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    WhatsApp +16 — в Европе подросткам запретят использовать популярный мессенджер

    В блоге компании WhatsApp появилось сообщение относительно возрастных ограничений — со следующего месяца в странах Евросоюза будет запрещено пользоваться этим мессенджером детям до 16 лет.

    Как ни странно, в либеральных СМИ не появилось в связи с этим запретом никаких причитаний про «лютующий европейский режим». На вопрос ФАН, не находит ли он в решении Евросоюза признаки тоталитаризма или нарушения гражданских прав человека, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что, напротив, поддерживает его.

    В интервью Федеральному агентству новостей эксперт рассказал, что ряд ограничений связанных с Интернетом есть и России, однако на деле никто их не придерживается.

    «У нас четко надо разделять понятия де-юре и де-факто, — говорит Мариничев. — Например, многие люди покупают сим-карты своим детям. По закону нельзя также передавать гаджет с вашей сим-картой кому-либо, но это делают все. Точно так же и с соцсетями — детям до 13 лет запрещено там регистрироваться. Но они легко обходят этот закон, причем с согласия родителей и учителей. Ни для кого не секрет, что в соцсетях и мессендежрах есть группы школ, классов, кружков и секций, где подростки активно общаются. И, кстати, большой вопрос, так ли это плохо, если это помогает вместе выполнять домашние задания и вообще как-то коммуницировать».

    Другое дело, что за этим все равно должны осуществлять контроль взрослые, добавляет Дмитрий Мариничев. По его словам, новый закон в Евросоюзе означает, что тинейджеры будут заходить в мессенджер после того, как будет получено разрешение родителя либо опекуна. И это совершенно правильно.

    «Никого же не возмущает тот факт, что подросток не может пойти и сам себе купить автомобиль. А в Сети опасно не менее, чем на дороге. В Интернете подростка легко ввести в заблуждение, дети более доверчивы. Пока не наступила дееспособность, логично, что взрослые контролируют процессы общения в Интернете, это их обязанность и ответственность», — резюмирует эксперт.

    WhatsApp +16 — в Европе подросткам запретят использовать популярный мессенджер

    Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко наоборот удивлена, что возрастному цензу подвергся такой безобидный мессенджер, как WhatsApp. По ее мнению, большую опасность таят в себе соцсети типа «ВКонтакте».

    «Пока у нас не было обращений по поводу WhatsApp. А вот на «ВКонтакте» жалобы поступают часто. По моей статистике, в этой соцсети каждому третьему подростку присылают ссылки на видео с порно, приглашения в группы с сексуальной тематикой и делают непристойные предложения. Сама соцсеть категорически отказывается встраивать специальные фильтры по типу Facebook. Надеюсь, власти обратят таки внимание на это. Мне жаловались даже иностранцы, которые были уверены, что «ВКонтакте» — это порносайт, так как получали ссылки на тематические ролики. Они были страшно удивлены, узнав, что у нас там разрешается регистрироваться детям», — заключила Анна Левченко.

    Автор: Марина Талагаева
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