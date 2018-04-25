Меню
Новороссия
ДНР обвинила военнослужащих НАТО в обстреле Ясиноватой
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР обвинила военнослужащих НАТО в обстреле Ясиноватой

    85

    ДНР обвинила военнослужащих НАТО в обстреле Ясиноватой

    Донецк, 25 апреля. Командование вооруженных сил Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в обстреле города Ясиноватая.

    Заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что минувшим утром город по окраинам Ясиноватой был нанесен минометный удар. В ходе обстрела применялись минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

    «По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — сказал Басурин.

    Он также добавил, что такие же комплексы были развернуты на крышах многоэтажных жилых домов в городе Авдеевка, которая расположена в нескольких километрах от Донецка. Басурин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР полностью соблюдают минские соглашения, используя для подавления огня ВСУ только разрешенное вооружение.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    664
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1159
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3326
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    676