ДНР обвинила военнослужащих НАТО в обстреле Ясиноватой

Донецк, 25 апреля. Командование вооруженных сил Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в обстреле города Ясиноватая.

Заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что минувшим утром город по окраинам Ясиноватой был нанесен минометный удар. В ходе обстрела применялись минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — сказал Басурин.

Он также добавил, что такие же комплексы были развернуты на крышах многоэтажных жилых домов в городе Авдеевка, которая расположена в нескольких километрах от Донецка. Басурин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР полностью соблюдают минские соглашения, используя для подавления огня ВСУ только разрешенное вооружение.