Меню
Политика
Западные страны заявили о необходимости вернуться к политическому урегулированию в Сирии
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
Следующая новость
Загрузка...

    Западные страны заявили о необходимости вернуться к политическому урегулированию в Сирии

    172

    Западные страны заявили о необходимости вернуться к политическому урегулированию в Сирии

    Нью-Йорк, 25 апреля. Западные страны, представленные в Совбезе ООН, заявили о необходимости вновь вернуться к вопросу политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.   

    По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, главной целью должно стать создание дискуссии о том, как «вернуться на политический трек», а также об уничтожении химического оружия, прекращении военных действий и предоставлении гумпомощи местному населению. Она призвала западные страны «детально обсудить эти вопросы и попытаться добиться прогресса по ним в Совете».

    Постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером, в свою очередь отметил, что внесенная Францией резолюция по Сирии еще обсуждается, а ее перспективы вынесения на голосование пока не ясны.

    Напомним, что ранее Париж внес в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает перезапустить коллективные действия Совета безопасности по Сирии. Примечательно, что данный документ был предложен уже на следующий день после нанесения несанкционированного ООН удара США, Франции и Великобритании по Сирии.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    664
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1159
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3326
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    676