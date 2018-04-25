Западные страны заявили о необходимости вернуться к политическому урегулированию в Сирии

Нью-Йорк, 25 апреля. Западные страны, представленные в Совбезе ООН, заявили о необходимости вновь вернуться к вопросу политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, главной целью должно стать создание дискуссии о том, как «вернуться на политический трек», а также об уничтожении химического оружия, прекращении военных действий и предоставлении гумпомощи местному населению. Она призвала западные страны «детально обсудить эти вопросы и попытаться добиться прогресса по ним в Совете».

Постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером, в свою очередь отметил, что внесенная Францией резолюция по Сирии еще обсуждается, а ее перспективы вынесения на голосование пока не ясны.

Напомним, что ранее Париж внес в Совбез ООН резолюцию, которая предлагает перезапустить коллективные действия Совета безопасности по Сирии. Примечательно, что данный документ был предложен уже на следующий день после нанесения несанкционированного ООН удара США, Франции и Великобритании по Сирии.