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Украина
Полиция Украины объявила в розыск 6 тысяч оставшихся в Крыму военных
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
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    Полиция Украины объявила в розыск 6 тысяч оставшихся в Крыму военных

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    Полиция Украины объявила в розыск 6 тысяч оставшихся в Крыму военных

    Киев, 25 апреля. Украинская полиция объявила в розыск 5,8 тысячи лиц, которые несли службу на территории полуострова Крым и остались там после его воссоединения с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

    Кроме того, в Киеве создали реестр участников самообороны Крыма, в который внесены данные 860 человек.

    Напомним, ранее украинская прокуратура объявила в розыск свыше 4 тысяч жителей Крыма, которые в 2014 году не явились для прохождения срочной службы на Украине.

    Также в Киеве сообщили, что украинские власти намерены лишать гражданства жителей Крыма, которые добровольно получили паспорт РФ, приняли участие в выборах президента России в Крыму или добровольно вступили в российские вооруженные силы.

    Крым присоединился к России четыре года назад, когда подавляющее большинство жителей полуострова поддержало это решение на референдуме. 

    Автор: Федор Веснин
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