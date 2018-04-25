Полиция Украины объявила в розыск 6 тысяч оставшихся в Крыму военных

Киев, 25 апреля. Украинская полиция объявила в розыск 5,8 тысячи лиц, которые несли службу на территории полуострова Крым и остались там после его воссоединения с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Кроме того, в Киеве создали реестр участников самообороны Крыма, в который внесены данные 860 человек.

Напомним, ранее украинская прокуратура объявила в розыск свыше 4 тысяч жителей Крыма, которые в 2014 году не явились для прохождения срочной службы на Украине.

Также в Киеве сообщили, что украинские власти намерены лишать гражданства жителей Крыма, которые добровольно получили паспорт РФ, приняли участие в выборах президента России в Крыму или добровольно вступили в российские вооруженные силы.

Крым присоединился к России четыре года назад, когда подавляющее большинство жителей полуострова поддержало это решение на референдуме.