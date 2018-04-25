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Более четверти алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными
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    Более четверти алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными

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    Более четверти алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными

    Москва, 25 апреля. Более четверти (26%) алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными, сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов.

    Протасов констатировал, что из-за большого количества сообщений о проблемах, связанных с алюминиевыми колесными дисками, было принято решение о проведении ведомством соответствующего исследования. Специалисты изучили на соответствие стандартам самые продаваемые в стране 23 бренда.

    Как стало известно, 17 торговых марок из них соответствовали требованиям безопасности. Однако 26% дисков оказались опасны. Протасов уточнил, что проверка касалась брендов, представляющих Россию, Китай, Италию, Германию и Тайвань.

    Более четверти алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными

    Автор: Катерина Тимошенская
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