Более четверти алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными

Москва, 25 апреля. Более четверти (26%) алюминиевых колесных дисков в России оказались опасными, сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов.

Протасов констатировал, что из-за большого количества сообщений о проблемах, связанных с алюминиевыми колесными дисками, было принято решение о проведении ведомством соответствующего исследования. Специалисты изучили на соответствие стандартам самые продаваемые в стране 23 бренда.

Как стало известно, 17 торговых марок из них соответствовали требованиям безопасности. Однако 26% дисков оказались опасны. Протасов уточнил, что проверка касалась брендов, представляющих Россию, Китай, Италию, Германию и Тайвань.