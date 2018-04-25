Торговля с Сирией и оффшоры в Крыму: какими могут быть реальные итоги Ялтинского форума

Крым подводит итоги IV Ялтинского международного экономического форума: 3000 участников, 71 страна мира, 70 соглашений, 162 млрд рублей — это если в цифрах.

Георгий Мурадов, заместитель председателя совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ рассказал Федеральному агентству новостей о стратегических результатах форума и об интересных возможностях, которые могут последовать за прошедшими в Крыму дискуссиями. О торговле с Сирией морским путем, блокчейн-технологиях в Крыму, умном обходе американских санкций, создании закрытого реестра для инвесторов и многом другом. Подробнее — в нашем интервью.

— Георгий Львович, назовите важные, по вашему мнению, результаты ЯМЭФ.

— Ялтинский форум стал новым этапом в работе по международному признанию Крыма, по привлечению иностранных инвестиций, организации взаимодействия на общем, межрегиональном и межгородском уровне. Одной из важных особенностей я бы назвал проведение Ялтинской конференции по послевоенному восстановлению Сирии. Этого шага еще ни один крупный форум России не сделал, мы были первыми, и правительство Сирии активно откликнулось, показало заинтересованность в таком обсуждении.

Эта конференция «вызрела» с точки зрения времени и места проведения. Символично, что это произошло в Ливадийском дворце, где проходила Ялтинская конференция по послевоенному мироустройству, не случайно в соседней комнате «сидели» Сталин, Рузвельт и Черчилль и внимательно следили за ходом нашей конференции по Сирии. Шутки шутками, но дух Ялты хотелось бы восстановить и в отношении Сирии — дух мира, конструктивного сотрудничества и установления такого миропорядка в этом важном регионе мира, который позволит успешно восстановиться дружественному нам государству.

— Крым, судя по обсуждению на этой конференции, готов к активному сотрудничеству с Сирией?

— Если посмотреть на карту мира, Крым — самый близкий к Сирии регион РФ по морскому пути. У нас есть пять портов, включая севастопольский, все они заинтересованы в установлении стабильных транспортных маршрутов. Они пока не догружены — как известно, они попали под западные санкции и ограничения. Это не значит, что страны, которые не участвуют в санкциях, ими не пользуются, но явно требуется расширение их деятельности, которое повлечет дальнейшее развитие этих гаваней как важных портов России.

Крым перспективен для организации морских путей. У нас будет огромный объем грузов, которые нужно будет перевозить и в Сирию, и из Сирии в Россию. Этот обмен начнется сразу после открытия автомобильного, а после железнодорожного моста через Керченский пролив. Он даст нам возможность провозить десятки миллионов тонн грузов на крымскую территорию, которые дальше могут пойти морским путем. Кроме того, мы должны думать немного вперед и рассмотреть перспективу восстановления известного туристического маршрута между черноморским побережьем и средиземноморским побережье: в Латакию всегда ходили наши пассажирские круизные лайнеры.

— Пожалуй, это пока очень далекая перспектива…

— Я думаю, это вопрос нескольких лет: все в мире происходит очень быстро.

— Георгий Львович, вы сопровождали сирийскую делегацию. В каком настроении уезжали сирийцы? Довольны форумом?

— Сирийцы были очень воодушевлены тем, что, наконец, встал на повестку дня вопрос экономического сотрудничества. Они к этому очень стремятся и на всех уровнях подчеркивают, что наше экономическое сотрудничество пока отстает от высокого уровня политических и военно-политических отношений. Поэтому в Крым приехала такая делегация — больше 70 человек от сирийского бизнеса. По нему, конечно, был нанесен серьезный удар, но он восстанавливается, сирийцы сейчас восстанавливают собственное производство. Возглавлял делегацию министр экономического развития и внешней торговли, с ним вместе был губернатор провинции Латакия.

Латакия и Крым подписали протокол о намерениях, в котором зафиксирована договоренность: в ближайшее время разработать подробное соглашение о сотрудничестве между сирийской провинцией и Крымом. Еще один уровень — межгородские соглашения: Ялта и Латакия породнились, вырастили аллеи дружбы из оливковых деревьев и договорились, что пока эти деревья будут расти — а это 3000-4000 лет — мы будем дружить, а потом посадим новую оливковую рощу. Так что в этом смысле у нас на долгие времена будут договоренности.

— Какие важные для Крыма вопросы обсуждали и решали на форуме?

— Я бы назвал вопросы высоких технологий. В частности, возможности создания в Крыму блокчейн кластера или «блокчейн песочницы». Имеется в виду перспектива создания инвестиционного фонда не на фиатных деньгах, а именно на криптовалютах. С нашими иностранными партнерами из Китая проговаривались вопросы поставить производство оборудования для ICO, а оно сейчас в мире нарасхват, как вы знаете. Нашему Крыму как территории с режимом особой экономической зоны это было бы особенно интересно: это перспектива создания и развития высокотехнологичного кластера.

Еще из крымских дел обсуждались вопросы ФЦП и ее исполнения. В первые годы были пробуксовки, сбои в ее реализации — не были готовы деловые структуры, не было серьезных бизнес-организаций, да и опыта у крымчан не было, чтобы строить такие масштабные объекты. В первые годы мы выходили на уровень 20-30% реализации ФЦП, но в этом году выйдем на 90%. Но многие объекты инфраструктуры, как оказалось, не были учтены, поэтому после окончания основной программы может потребоваться ее продление и принятие новой.

— На форуме были представители 71 страны, иностранные коллеги подсказали Крыму какие-то интересные пути развития?

— У нас в рамках ЯМЭФ прошел «Форум друзей Крыма». На него приезжают общественные деятели, бизнесмены, представители национальных парламентов, Европарламента, бывшие министры и премьер-министры. Они ставили вопрос о восстановлении конструктивного диалога, налаживании сотрудничества с Россией, отмене санкционных ограничений. Я бы сказал, что они высказали прорывные идеи. Вот в чем их суть. США сейчас усилили санкционное давление, пошли по предметным направлениям: целые отрасли нашей экономики ставятся под угрозу путем отказа в финансировании, кредитовании, запрета на покупку продукцию и так далее. Это уже серьезное обострение.

Наши зарубежные партнеры задались вопросом: а можем ли мы коллективно противостоять Западу, отвечать им такими же болезненными экономическими санкциями. Но только, может, надо искать умные пути решения этой проблемы? Не вводить ответные санкции напрямую — а сейчас в Думе это обсуждается — а создать внешнеторговую корпорацию, зарегистрировать ее в Крыму и предоставить через нее право торговли теми товарами, которые мы могли бы объявить санкционными в отношении США.

Друзья из Европы предлагают открыть крымскую дверь и тем европейским товарам, которые попали под ограничения. Это был бы наш шаг к Европе по снятию санкций. Не захотят — сами откажутся с себя снять ограничения. Я вижу в этом смысл: и деловые люди, и общественность при таких предложениях начнет влиять на и так нестабильные властные круги европейских стран, которые уже готовы двигаться в направлении снятия санкций. Это будет позитивным стимулом для таких решений. Как сказал мудрый грек у нас на конференции: «Одиссей победил циклопа не силой своей, а умом и хитростью, давайте тоже искать такие варианты».

Было интересное обсуждение развития и совершенствования свободной экономической зоны в Крыму. Сейчас западные инвесторы открыто почти не заходят в эту зону. Они все просят прикрыть бенефициаров, сделать закрытые реестры, скрытые от американцев, которые хотят их душить и давить. Трастовые формы ведения бизнеса распространены в мире: у США есть Делавэр, у Британии Виргинские острова, у Франции Каймановы острова, у Китая Гонконг, только у России нет своей такой гавани. Может и есть резон создавать в Крыму трастовые формы, через которые мы могли бы эффективнее привлекать инвестиции и в крымскую экономику, и в целом приносить пользу российской экономике?

— Что скажете о результатах форума в цифрах?

— Есть контракты на 160 млрд рублей — это расчеты на привлечение капитала в крымскую экономику. Но поймите, нельзя эти форумы оценивать только в цифрах и деньгах, надо определять перспективность того, что мы здесь за эти дни наработали, а это может быть более выгодно, мы считаем в количестве контрактов. Меня смущает этот вечный вопрос «сколько денег нам дали?». Россия — самостоятельная страна, мы способны сами зарабатывать, мы способны развиться до такого уровня, чтобы не беспокоиться о том, сколько денег нам дадут западные инвесторы.