Меню
Общество
Глава ГИБДД рассказал, как будет усложнен новый экзамен на водительские права
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
Следующая новость
Загрузка...

    Глава ГИБДД рассказал, как будет усложнен новый экзамен на водительские права

    255

    Глава ГИБДД рассказал, как будет усложнен новый экзамен на водительские права

    Москва, 25 апреля. Экзамен на водительские права в России станет строже, больше внимания во время прохождения испытания будет уделяться практическому вождению. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

    «Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств (в условиях городского движения — прим. ФАН)», — отметил Черников.

    Глава ГИБДД подчеркнул, что на введение нового экзамена потребуется время. Речь, по словам Черникова, может идти о нескольких месяцах.

    Реформа экзамена подразумевает, что инспекторы теперь будут более внимательно следить за тем, как водители ориентируются в городском потоке, обращая меньше внимания на навыки езды «на площадке».

    Напомним, ранее главный госавтоинспектор России рассказал, что в ГИБДД намерены объединить две части практического экзамена на права.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    664
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1159
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3326
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    676