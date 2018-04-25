Глава ГИБДД рассказал, как будет усложнен новый экзамен на водительские права

Москва, 25 апреля. Экзамен на водительские права в России станет строже, больше внимания во время прохождения испытания будет уделяться практическому вождению. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств (в условиях городского движения — прим. ФАН)», — отметил Черников.

Глава ГИБДД подчеркнул, что на введение нового экзамена потребуется время. Речь, по словам Черникова, может идти о нескольких месяцах.

Реформа экзамена подразумевает, что инспекторы теперь будут более внимательно следить за тем, как водители ориентируются в городском потоке, обращая меньше внимания на навыки езды «на площадке».

Напомним, ранее главный госавтоинспектор России рассказал, что в ГИБДД намерены объединить две части практического экзамена на права.