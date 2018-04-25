Сирия: в Алеппо состоялся обмен пленными между «Хезболлой» и «Тахрир аш-Шам»

Дамаск, 25 апреля. На юге сирийской провинции Алеппо состоялся обмен пленными между ливанским движением «Хезболла» и террористической группировкой «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, «Тахрир аш-Шам» передали ливанской стороне двух бойцов «Хезболлы», которые были захвачены в плен в 2016 году. В свою очередь «Хезболла» передала боевикам трех командиров «Тахрир аш-Шам». Процесс обмена пленными осуществлялся под наблюдением Сирийского общества Красного Полумесяца.

Накануне стало известно, что боевики атаковали позиции правительственных сил в западной части провинции Алеппо. Бойцы сирийской армии успешно отбили атаку боевиков, уничтожив около десятка террористов. Как отмечают источники, уже длительное время боевики не пытались атаковать позиции САА на данном участке, ограничиваясь обстрелами.