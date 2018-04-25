Перхоть Макрона: президент Франции был нарочно унижен во время визита к Трампу

Главным официальным предметом обсуждения на встрече президентов США и Франции 23—24 апреля, приуроченной к 240-летию установления отношений между их странами, ожидаемо оказался «сирийский вопрос», а неофициально — тема доминирования в Европе, вновь ставшая актуальной после демарша Англии в виде «Брекзита» и «невнятных заигрываний» Германии с Россией.

Как известно, 14 апреля Франция, так или иначе, приняла участие в ракетной атаке западной коалиции против Сирии, а также заявила об отправке своего воинского контингента на территорию, которая находится под контролем сирийских курдов. Что, видимо, должно было еще раз подчеркнуть «особые отношения» между Парижем и Вашингтоном плюс новый статус «прекрасной Марианны» как главного военно-политического союзника «Дяди Сэма» в Европе.

Поскольку параллельно в Торонто проходил саммит министров иностранных дел государств «Большой семерки», куда также входят и США, и Франция, два этих события можно считать принципиально взаимосвязанными. Тем более — на фоне демарша президента Сирии Башара Асада с возвратом через посольство Румынии полученного им еще в 2001 году французского ордена Почетного Легиона и издевательским комментарием о превращении Франции в «страну-рабыню» США.

Колорит и антураж

Поразительным образом поведение Дональда Трампа в отношении французского визави во время встречи, действительно, очень напоминало поведение господина и раба. Или даже похлеще того: американский президент вовсю обнимал и целовал Эммануэля Макрона, буквально таскал его за руку по своей резиденции, снимал перхоть с плеча французского президента и нес откровенно «доминирующую» ахинею:

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек. Нам нужно сделать его совершенным. Он и так совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо!»

В качестве особого унижения президенту Франции были подарены вставленная в специальную рамку часть обивки стула из гарнитура Голубой комнаты Белого Дома, — гарнитура, который был сделан французом Пьер-Антуан Беланже для пятого президента США Джеймса Монро (1817—1825) — да-да, того самого, который «доктрина Монро» и «Америка для американцев». А также фотоальбом и серебряная чаша компании Tiffany & Co с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

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Впрочем, Макрон, при всей его видимой пассивности, тоже не подкачал. Перед встречей они вместе с Трампом, в сопровождении своих очаровательных супруг, посадили у Белого дома специально привезенный гостем через океан саженец дуба. Но не простой, а «из местечка Бело, где сто лет назад американские и французские солдаты принимали участие в сражениях с немецкими войсками во время Первой Мировой войны». Учитывая отчасти немецкие корни самого Трампа — тот еще подарочек…

В общем, антураж и колорит встречи глав двух ядерных государств и постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, оказались, мягко говоря, неординарными, породив немалое число комментариев, в основном весьма язвительных, в адрес ее участников.

Точки над «ё»

А теперь, как говорится, попытаемся расставить точки над «ё».

Визит Макрона в США не был «чисто протокольным» мероприятием. Тем более что Парижский договор 1778 года между Францией и США о союзе и торговле был подписан министром иностранных дел Королевства Франции графом Шарлем Гравье де Верженном и представителем мятежных американских колоний британской короны Бенджаменом Франклином 6 февраля, а официально послом САСШ при дворе Людовика XVI Франклин стал только 14 сентября 1778 года.

То есть дата «некруглая», и она явно была притянута за уши в качестве повода для визита президента Франции за океан. Причина же у него была принципиально иная. Какая же?

Исходя из описанного выше антуража, можно предположить, что Макрон, которого открыто называют «ставленником дома Ротшильдов» в Елисейском дворце, привез «хозяину Белого дома» своего рода «дорожную карту» дальнейшего сотрудничества между США и Евросоюзом, включая передачу лидерских функций внутри этого межгосударственного союза из Берлина в Париж, приправленную некоторой долей весьма специфичных «сигналов» 45-му президенту Соединенных Штатов.

В ответ на это Трамп откровенно начал «валять дурака», тем самым демонстрируя, что этого «особенного друга» он всерьез воспринимать, а тем более вести с ним какие-то обязывающие переговоры не намерен.

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Ну, а подарок данному «парламентеру Ротшильдов» в виде куска обивки кресла двухсотлетней давности — это конфуз вообще за гранью дипломатических правил. Он примерно соответствует рекомендации поцеловать Трампа в неудобоупоминаемое место, для размещения которого и предназначено кресло как предмет функционального обихода. В том же ключе — и серебряная чаша, явно отсылающая акцептора данного подарка к известному фильму «Завтрак у Тиффани»…

В общем, миссия Макрона оказалась не выполнена, но вины в этом французского президента нет. Трамп ждет прямых переговоров с его хозяевами.