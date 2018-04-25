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Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге
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    Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

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    Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Известный французский певец Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге. Концерт шансонье отменен.

    25 апреля 93-летний Азнавур должен был выступить с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». Однако за час до представления артист почувствовал себя плохо. По некоторым данным, его госпитализировали.

    Было принято решение об отмене концерта шансонье. В настоящее время более подробная информация остается неизвестной.

    Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

    Ранее появилась информация о госпитализации с инфарктом в Москве Владимира Преснякова-старшего.

    Автор: Катерина Тимошенская
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