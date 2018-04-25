Санкт-Петербург, 25 апреля. Известный французский певец Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге. Концерт шансонье отменен.

25 апреля 93-летний Азнавур должен был выступить с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». Однако за час до представления артист почувствовал себя плохо. По некоторым данным, его госпитализировали.

Было принято решение об отмене концерта шансонье. В настоящее время более подробная информация остается неизвестной.

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