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Нурмагомедов рассказал, как России остановить главную звезду Египта на ЧМ-2018
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    Нурмагомедов рассказал, как России остановить главную звезду Египта на ЧМ-2018

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    Нурмагомедов рассказал, как России остановить главную звезду Египта на ЧМ-2018

    Москва, 25 апреля. Известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предложил, как сборная России по футболу может справиться с главной звездой команды Египта Мохамедом Салахом. 

    По мнению бойца MMA, сделать это можно, только не дав египтянину визу.

    «Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», — пошутил Нурмагомедов в Instagram.  

    Напомним, Египет, Саудовская Аравия и Уругвай — соперники сборной России на групповом этапе ЧМ-2018. Лидер африканской сборной Мохамед Салах проводит выдающийся сезон в составе английского «Ливерпуля». Во вторник два мяча и две результативные передачи египтянина помогли мерсисайдцам одолеть в полуфинале Лиги чемпионов «Рому» (5-2).

    Автор: Федор Веснин
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