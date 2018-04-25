Нурмагомедов рассказал, как России остановить главную звезду Египта на ЧМ-2018

Москва, 25 апреля. Известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предложил, как сборная России по футболу может справиться с главной звездой команды Египта Мохамедом Салахом.

По мнению бойца MMA, сделать это можно, только не дав египтянину визу.

«Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», — пошутил Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, Египет, Саудовская Аравия и Уругвай — соперники сборной России на групповом этапе ЧМ-2018. Лидер африканской сборной Мохамед Салах проводит выдающийся сезон в составе английского «Ливерпуля». Во вторник два мяча и две результативные передачи египтянина помогли мерсисайдцам одолеть в полуфинале Лиги чемпионов «Рому» (5-2).