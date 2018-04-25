Стала известна причина приостановки ядерных испытаний в КНДР

Пекин, 25 апреля. Власти КНДР приостановили ядерные испытания в стране в связи с аварией на ядерном полигоне Пунгери, которая произошла осенью прошлого года. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

По информации издания, в ходе подземных ядерных испытаний на полигоне Пунгери обрушился один из тоннелей и произошла утечка радиоактивных веществ. Группа китайских ученых под руководством геолога Вэнь Ляньсина из Научно-технического университета в Хэфэе полагает, что в радиоактивная пыль могла подняться на поверхность по расщелинам, образовавшимся в результате обрушения.

Напомним, что Северная Корея в прошлом году провела рекордное число ракетных испытаний, за что подверглась самым жестким санкциям со стороны ООН. Однако в начале этого года КНДР приостановила испытания и даже выразила готовность отказаться от ядерной программы, если США гарантируют стране военную безопасность. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на первой встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая запланирована на май.