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Стала известна причина приостановки ядерных испытаний в КНДР
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    Стала известна причина приостановки ядерных испытаний в КНДР

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    Стала известна причина приостановки ядерных испытаний в КНДР

    Пекин, 25 апреля. Власти КНДР приостановили ядерные испытания в стране в связи с аварией на ядерном полигоне Пунгери, которая произошла осенью прошлого года. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

    По информации издания, в ходе подземных ядерных испытаний на полигоне Пунгери обрушился один из тоннелей и произошла утечка радиоактивных веществ. Группа китайских ученых под руководством геолога Вэнь Ляньсина из Научно-технического университета в Хэфэе полагает, что в радиоактивная пыль могла подняться на поверхность по расщелинам, образовавшимся в результате обрушения.

    Напомним, что Северная Корея в прошлом году провела рекордное число ракетных испытаний, за что подверглась самым жестким санкциям со стороны ООН. Однако в начале этого года КНДР приостановила испытания и даже выразила готовность отказаться от ядерной программы, если США гарантируют стране военную безопасность. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на первой встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая запланирована на май.

    Автор: Антон Соколов
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