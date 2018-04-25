Российский «Триумф» в Турции: СМИ рассказали, как Анкара дистанцируется от своих обязательств перед НАТО

Российская Федерация начала производство ракет для зенитных комплексов С-400 «Триумф», предназначенных для ВС Турции. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета «Хюрриет» со ссылкой на руководителя российской компании, экспортирующей оружие.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russia starts production of S-400 missiles for Turkey (Россия начала производство ЗРК С-400 для экспорта в Турцию), опубликованной порталом Ahval News.

«Мы начали реализацию соглашения», — сказал глава российской государственной компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

Россия согласилась продать четыре батареи ЗРК С-400 турецкому правительству, способствуя укреплению нового союза, основанного на общих интересах в Сирии. Обе страны договорились активно развивать экономические связи. Российские специалисты также участвуют в строительстве атомной электростанции на южном побережье Турции, что вызывает еще больше беспокойства у западных союзников страны.

Ранее страны НАТО заявляли, что «обеспокоены тем, что Турция при президенте Реджепе Эрдогане дистанцируется от своих обязательств перед Североатлантическим альянсом».

В свою очередь Александр Михеев заявил, что все соглашения будут обязательно реализованы, но еще предстоит решить несколько вопросов, прежде чем Россия сможет осуществить поставку. Санкции США, введенные против компаний военно-промышленного комплекса Москвы, подняли разговоры о том, что Турция может столкнуться с той же судьбой. Американские сенаторы уже заявили, что Турция, совершая эту покупку, пересекает красную черту.

Отношения между Турцией и ее традиционными западными партнерами за последние два года резко ухудшились из-за того, что Анкара взяла курс на сближение с Москвой, а также из-за обхода и игнорирования турецкими чиновниками санкций США, введенных против Ирана. Кроме того, ухудшению отношений поспособствовало то, что в Соединенных Штатах до сих пор скрывается исламский проповедник Фетхулла Гулен, обвиненный турецким правительством в том, что он руководил неудачной попыткой военного переворота в июле 2016 года.