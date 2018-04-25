Армяне — не суицидники: политолог спрогнозировал развитие ситуации в Ереване

В Ереване уже больше недели продолжаются протесты. Ранее манифестанты выступали против назначения бывшего премьер-министра страны Сержа Саргсяна. После его отставки они требуют отстранить от власти правящую Республиканскую партию Армении.

С просьбой проанализировать происходящее в закавказской республике корреспондент Федерального агентства новостей обратился к генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину.

Что там у армян?

Акции против избрания бывшего президента Армении Сержа Сарсяна на пост премьер-министра страны начались 13 апреля.

Оппозиционеры обвиняют экс-главу государства в ухудшении экономического положения страны и неэффективном управлении. 16 апреля во время попытки прорыва демонстрантов к зданию Национального собрания Армении полиция применила против манифестантов слезоточивый газ. В ходе протестных акций были ранены и задержаны десятки людей. Несмотря на манифестации в республике, 17 апреля Серж Саргсян был избран главой кабинета министров Армении.

22 апреля он встретился с лидером оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном. Однако переговоры прошли неудачно: Пашинян заявил, что намерен говорить лишь об отставке Саргсяна и бескровной передаче власти. Саргсян в свою очередь назвал это «шантажом по отношению к законным властям» и прекратил переговоры.

23 апреля Саргсян подал в отставку. Тем не менее, протесты продолжаются. В настоящее время оппозиция намерена выбрать «народного кандидата» на пост премьера Армении 25 апреля на митинге в Ереване.

Тем временем министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщает о том, что Азербайджан подтягивает к линии соприкосновения военную технику…

По мнению политолога Алексея Мухина, несмотря на политические противоречия, армяне постараются не допустить дестабилизации ситуации в стране.

Уши США

— Алексей Алексеевич, каковы на текущий момент перспективы развития протестного движения в Армении?

— В настоящее время из конструктивного формата отставки Сержа Сергсяна, который пытался сохранить власть в пику настроения в республике, протест пытаются перевести в деструктивное русло. В первую очередь это попытка привести к власти, попытка втолкнуть во власть главу оппозиции Николу Пашиняна, человека, который не обладает ни навыками, ни опытом государственного управления. Причем это попытка подтолкнуть его на один из ключевых постов в стране: пост премьер-министра.

— Как это влияет на ход событий?

— Подобного рода изменение качества протеста в Армении делает ситуацию, мягко говоря, абсурдной... Соответственно, я полагаю, успеха это предприятие иметь не будет.

— Есть ли заинтересованность сторонних сил в определенном развитии ситуации в Армении?

— Да, есть еще и внешний фактор. Судя по всему сейчас он начинает работать. Здесь нужно будет внимательно наблюдать, какую позицию будут занимать США и какими методами они будут пользоваться для того, чтобы достичь своей цели, дестабилизации политической системы Армении.

Сохранить Карабах

— Стороны противостояния способны прийти к консенсусу, или мы можем ожидать некого силового решения конфликта?

— Перспектива перерастания этого этапа протеста в какую-то смуту маловероятна, потому что существует два мощных внешних фактора. Это Азербайджан и Турция. Армяне — не суицидники. Они прекрасно понимают, что любая дестабилизация политической системы Армении приводит к автоматической потере контроля над Нагорным Карабахом.

— Глядя на акции в Ереване, невольно напрашивается аналогия с Евромайданом. Если сравнивать протесты в Армении с событиями на Украине зимой 2013-2014 года, каковы между ними сходства и различия?

— Различий между событиями в Киеве 2013-2014 годов и нынешними протестами гораздо больше, чем сходств. Все-таки в Армении акции протеста носят подчеркнуто мирный характер. А четыре года назад на Украине они носили характер кровавый и наполненный провокациями сверху донизу. Привела к власти совершенно специфическую группу лиц, которые поставили Украину практически на грань вооруженного конфликта с Россией. А в Армении пока еще ничего не закончилось и рано говорить.

Как может происходящее в Армении отразиться на отношениях между РФ и Арменией?

— Пока никак.