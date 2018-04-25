Меню
Общество
Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая
Общество
Известный артист и режиссер Аббасов скончался в Ташкенте
Следующая новость
Загрузка...

    Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая

    57

    Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая

    Москва, 25 апреля. Росавиация продлила до 30 мая срок ограничения сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

    «Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

    В сообщении отмечается, что авиакомпания работает над вопросом обеспечения безопасности полетов, а также продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка и ряд других мер.

    Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Позднее Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля, а также направила авиаперевозчику директиву о приостановке полетов на самолетах Ан-148.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    664
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1159
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3326
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    676