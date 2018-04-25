Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая
Москва, 25 апреля. Росавиация продлила до 30 мая срок ограничения сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что авиакомпания работает над вопросом обеспечения безопасности полетов, а также продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка и ряд других мер.
Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Позднее Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля, а также направила авиаперевозчику директиву о приостановке полетов на самолетах Ан-148.