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В Союзе журналистов Украины рассказали о росте числа преступлений против сотрудников СМИ
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    В Союзе журналистов Украины рассказали о росте числа преступлений против сотрудников СМИ

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    В Союзе журналистов Украины рассказали о росте числа преступлений против сотрудников СМИ

    Киев, 25 апреля. Союз журналистов Украины отчитался о неутешительной статистике роста числа преступлений, совершаемых против представителей СМИ. Как рассказал глава союза Сергей Томиленко, с января по март текущего года нападению на Украине подвергся 21 журналист.

    «Проблема усугубляется системной безнаказанностью за нападения на журналистов при исполнении профессиональных обязанностей», — отметил Томиленко. Его цитирует УНИАН.

    Он признал, что число преступлений против журналистов растет, больше всего подобных эпизодов зафиксировано в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях. 

    Томиленко напомнил, что союз журналистов Украины требует от Верховной рады обеспечить должную защиту сотрудникам СМИ, как это должно быть сделано по закону.

    Напомним, в марте стало известно, что на Украине начались тотальные облавы на оппозиционных журналистов. 

    Автор: Федор Веснин
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