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УАЗ выпустит футбольную версию «Патриота» к ЧМ-2018
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    УАЗ выпустит футбольную версию «Патриота» к ЧМ-2018

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    УАЗ выпустит футбольную версию «Патриота» к ЧМ-2018

    Москва, 25 апреля. УАЗ выпустит специальную версию модели «Патриот», предназначенную для футбольных болельщиков. Выпуск приурочен к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

    Ульяновские автомобилестроители приготовили сюрприз для футбольный болельщиков. «Патриот» получит специальную версию для фанатов, на которую уже открыт предзаказ. Ее выпуск приурочен к ЧМ по футболу-2018.

    Стоимость внедорожника составит 995 тысяч рублей. «Патриот» для футбольных фанатов получил синий кузов, кожаный салон с особыми вставками на передних и задних креслах. Кроме того, разработчики добавили 16-дюймовые легкосплавные диски. Как пояснили эксперты, основой для новинки послужила комплектация «Престиж».

    Автор: Катерина Тимошенская
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