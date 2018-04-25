Аналитик объяснил, почему владельца Telegram не волнуют сбои облачных сервисов

Таганский районный суд Москвы постановил ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, это произошло 13 апреля. 16 марта Роскомнадзор, будучи органом исполнительной власти, ответственным в данном случае за исполнение решения суда, приступил к блокировке.

В настоящее время регулятору не удается полностью ограничить работу мессенджера, поскольку он с разной степенью эффективности обходит блокировки, используя все новые и новые IP-адреса, преимущественно на Amazon Web Services и Google Cloud. Роскомнадзор, выполняя требования российского законодательства, блокирует IP-адреса, из-за чего иногда страдают и добросовестные пользователи облачных платформ.

То есть, фактически некоторые сервисы испытывают сложности из-за руководства Telegram, которое проигнорировало решение суда.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в свою очередь считает, что морально-этическую сторону вопроса нужно оставить за скобками и вспомнить, какие цели преследует создатель мессенджера Павел Дуров.

«Так называемая «девятидневная война», как ее называют в Интернете, уже успела обрасти морально-этическими ярлыками. У нас есть сторонники защиты переписки, есть граждане, потворствующие терроризму, и нередко две эти категории лиц смешиваются в одну. Есть люди, которые из-за технической неграмотности и отсутствия необходимых квалификаций не соблюли законы, и поэтому их сервисы отключены. Так или иначе, претензий у участников процесса очень много», — перечисляет политолог.

Он напомнил, что главной проблемой является тот факт, что Павел Дуров пытается получить репутационные, а в дальнейшем и финансовые преференции для своего проекта.

«Ему важно мнение американских и британских институциональных инвесторов, которые будут вкладываться по американскому и британскому же законодательству (которое господин Дуров неукоснительно соблюдает, например, относительно санкций) в его будущий проект TON. Поэтому когда речь идет о больших деньгах, а обсуждаются действительно большие деньги, миллиарды долларов, вся морально-этическая составляющая отходит даже не на второй, а на десятый план», — продолжает Александр Асафов.

Что касается использования облачных платформ Google и Amazon мессенджером, если их правила позволяют использовать IP-адреса подобным образом, то Павел Дуров будет продолжать это делать.

«Дуров защищает свои будущие прибыли, он защищает деньги. Перевод ситуации из капиталистического поля в поле моральное или политическое мне кажется неуместным», — заключил аналитик.

Добавим, что облачные сервисы Amazon Web Services и Google Cloud пока никак не реагируют на ситуацию.