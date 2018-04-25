Меню
Общество
Аналитик объяснил, почему владельца Telegram не волнуют сбои облачных сервисов
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
Следующая новость
Загрузка...

    Аналитик объяснил, почему владельца Telegram не волнуют сбои облачных сервисов

    98

    Аналитик объяснил, почему владельца Telegram не волнуют сбои облачных сервисов

    Таганский районный суд Москвы постановил ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, это произошло 13 апреля. 16 марта Роскомнадзор, будучи органом исполнительной власти, ответственным в данном случае за исполнение решения суда, приступил к блокировке.

    В настоящее время регулятору не удается полностью ограничить работу мессенджера, поскольку он с разной степенью эффективности обходит блокировки, используя все новые и новые IP-адреса, преимущественно на Amazon Web Services и Google Cloud. Роскомнадзор, выполняя требования российского законодательства, блокирует IP-адреса, из-за чего иногда страдают и добросовестные пользователи облачных платформ.

    То есть, фактически некоторые сервисы испытывают сложности из-за руководства Telegram, которое проигнорировало решение суда.

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в свою очередь считает, что морально-этическую сторону вопроса нужно оставить за скобками и вспомнить, какие цели преследует создатель мессенджера Павел Дуров.

    «Так называемая «девятидневная война», как ее называют в Интернете, уже успела обрасти морально-этическими ярлыками. У нас есть сторонники защиты переписки, есть граждане, потворствующие терроризму, и нередко две эти категории лиц смешиваются в одну. Есть люди, которые из-за технической неграмотности и отсутствия необходимых квалификаций не соблюли законы, и поэтому их сервисы отключены. Так или иначе, претензий у участников процесса очень много», — перечисляет политолог.

    Александр Асафов

    Он напомнил, что главной проблемой является тот факт, что Павел Дуров пытается получить репутационные, а в дальнейшем и финансовые преференции для своего проекта.

    «Ему важно мнение американских и британских институциональных инвесторов, которые будут вкладываться по американскому и британскому же законодательству (которое господин Дуров неукоснительно соблюдает, например, относительно санкций) в его будущий проект TON. Поэтому когда речь идет о больших деньгах, а обсуждаются действительно большие деньги, миллиарды долларов, вся морально-этическая составляющая отходит даже не на второй, а на десятый план», — продолжает Александр Асафов.

    Что касается использования облачных платформ Google и Amazon мессенджером, если их правила позволяют использовать IP-адреса подобным образом, то Павел Дуров будет продолжать это делать.

     «Дуров защищает свои будущие прибыли, он защищает деньги. Перевод ситуации из капиталистического поля в поле моральное или политическое мне кажется неуместным», — заключил аналитик.

    Добавим, что облачные сервисы Amazon Web Services и Google Cloud пока никак не реагируют на ситуацию.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

    18:05   25 Апреля 2018
    664
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    1159
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3326
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    676