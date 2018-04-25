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Власти Москвы определили границы, где торговля спиртным будет запрещена во время ЧМ-2018 по футболу
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    Власти Москвы определили границы, где торговля спиртным будет запрещена во время ЧМ-2018 по футболу

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    Власти Москвы определили границы, где торговля спиртным будет запрещена на время FIFA-2018

    В Москве во время чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу любого алкоголя рядом со стадионами — внутри же разрешат только пиво.

    Такие пояснения на волнующий многих вопрос дали Федеральному агентству новостей в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

    Чемпионат мира по футболу, который проводится в нашей стране впервые, состоится с 14 июня по 15 июля; матчи главного футбольного турнира планеты примут 11 городов. При этом только в Москве будут задействованы две футбольные арены, что накладывает на местные власти дополнительную ответственность.

    «В 2017 году вышел указ президента России Владимира Путина №202 («Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» — прим. ФАН), — напомнила  руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова. — В соответствии с ним, по инициативе нашего департамента префектурами административных округов были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра».

    Предложения префектур Западного и Юго-Западного АО (Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах)

    Речь идет о территориях вокруг фан-зоны в районе Воробьевых гор и стадионов «Лужники» и «Спартак» (также известен как «Открытие Арена»). Ограничения будут распространены в радиусе двух километров от центра поля стадионов и фан-зоны.

    «Запрет начнет официально действовать с 0.01 предыдущего дня, — продолжила Романова. — То есть если матч, например, проходит в субботу, то «час икс» наступит с первой минуты пятницы. Запрет продлится в таком случае до утра воскресенья, так как продажа алкогольной продукции с 23.00 у нас, в принципе, запрещена».

    Ограничительные меры будут действовать, скорее всего, в следующем режиме — спиртное просто не пробьют на кассе, полагает глава пресс-службы. Никакого требования как-либо закрывать алкоголь на полках магазинов нет.

    «Контроль над данным вопросом возложен на территориальные органы исполнительной власти, — говорит Елена Романова. — Это — префектуры Западного, Северо-Западного и Центрального округов и местные управы. У нас предприниматели достаточно законопослушные. Если они получают от властей какие-либо письма с рекомендациями об ограничениях продажи алкогольной продукции, то, как правило, их выполняют».

    Предложение префектуры Северо-Западного АО (стадион «Открытие Арена»)

    По ее словам, за нарушения запрета могут последовать штрафные санкции, но какие именно — пока неизвестно. Однако «вряд ли кто-то захочет рисковать своим бизнесом».

    «Скажу, что, например, во время прошлогоднего Кубка конфедераций никаких нарушений не зафиксировано, — свидетельствует Романова. — Тогда, правда, был задействован лишь стадион «Спартак» и, соответственно, территория вокруг него».

    Предложение префектуры Центрального АО (стадион «Лужники»)

    Она подчеркнула, что запрет на реализацию будет касаться всей алкогольной продукции, включая пиво.

    «Это мы говорим о так называемом внешнем периметре, — добавила глава пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. — Все же, что касается внутреннего… У ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций — прим. ФАН) есть официальные партнеры, в том числе, производители прохладительных напитков и пива. Так что на стадионах пиво будет продаваться — но только в пластиковой таре».

    Автор: Марат Лашкин
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