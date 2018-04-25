Власти Москвы определили границы, где торговля спиртным будет запрещена во время ЧМ-2018 по футболу

В Москве во время чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу любого алкоголя рядом со стадионами — внутри же разрешат только пиво.

Такие пояснения на волнующий многих вопрос дали Федеральному агентству новостей в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

Чемпионат мира по футболу, который проводится в нашей стране впервые, состоится с 14 июня по 15 июля; матчи главного футбольного турнира планеты примут 11 городов. При этом только в Москве будут задействованы две футбольные арены, что накладывает на местные власти дополнительную ответственность.

«В 2017 году вышел указ президента России Владимира Путина №202 («Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» — прим. ФАН), — напомнила руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова. — В соответствии с ним, по инициативе нашего департамента префектурами административных округов были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра».

Речь идет о территориях вокруг фан-зоны в районе Воробьевых гор и стадионов «Лужники» и «Спартак» (также известен как «Открытие Арена»). Ограничения будут распространены в радиусе двух километров от центра поля стадионов и фан-зоны.

«Запрет начнет официально действовать с 0.01 предыдущего дня, — продолжила Романова. — То есть если матч, например, проходит в субботу, то «час икс» наступит с первой минуты пятницы. Запрет продлится в таком случае до утра воскресенья, так как продажа алкогольной продукции с 23.00 у нас, в принципе, запрещена».

Ограничительные меры будут действовать, скорее всего, в следующем режиме — спиртное просто не пробьют на кассе, полагает глава пресс-службы. Никакого требования как-либо закрывать алкоголь на полках магазинов нет.

«Контроль над данным вопросом возложен на территориальные органы исполнительной власти, — говорит Елена Романова. — Это — префектуры Западного, Северо-Западного и Центрального округов и местные управы. У нас предприниматели достаточно законопослушные. Если они получают от властей какие-либо письма с рекомендациями об ограничениях продажи алкогольной продукции, то, как правило, их выполняют».

По ее словам, за нарушения запрета могут последовать штрафные санкции, но какие именно — пока неизвестно. Однако «вряд ли кто-то захочет рисковать своим бизнесом».

«Скажу, что, например, во время прошлогоднего Кубка конфедераций никаких нарушений не зафиксировано, — свидетельствует Романова. — Тогда, правда, был задействован лишь стадион «Спартак» и, соответственно, территория вокруг него».

Она подчеркнула, что запрет на реализацию будет касаться всей алкогольной продукции, включая пиво.