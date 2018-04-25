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Стало известно, когда состоится первый визит Трампа в Великобританию
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    Стало известно, когда состоится первый визит Трампа в Великобританию

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    Стало известно, когда состоится первый визит Трампа в Великобританию

    Лондон, 25 апреля. Президент США Дональд Трамп планирует в середине июля посетить Великобританию. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.

    Ожидается, что официально поездка американского лидера будет анонсирована в ближайшие дни. Это будет первый визит Трампа в Соединенное королевство после его избрания.

    Первоначально визит Трампа в Лондон планировалось организовать в феврале этого года, чтобы президент смог посетить новое посольство США. Однако хозяин Белого дома отменил поездку в знак протеста против решения своего предшественника Барака Обамы продать старое здание посольства в Лондоне и разместить диппредставительство на окраине города.

    Отметим также, что некоторые представители британской общественности неоднократно выступали против визита Трампа, обвиняя его в неуважительном отношении к мигрантам и женщинам.

    Автор: Антон Соколов
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