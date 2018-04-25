Сирия сегодня: гражданские возвращаются в Восточную Гуту, войска Катара осложнят обстановку в САР

Сирия, 25 апреля. Более 62 тысяч мирных жителей страны вернулись в свои дома в Восточной Гуте. В МИД Ирана заявили, что ввод войск Катара осложнит ситуацию в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Жители возвращаются в Восточную Гуту

Более 62 тысяч мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом заявил начальник ГУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон проводится работа по стабилизации обстановки и возвращению беженцев в свои дома. На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты в свои дома вернулось более 62 тысяч человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9508 человек», — подчеркнул генерал-полковник.

Войска Катара осложнят ситуацию в Сирии

Власти Катара совершат серьезную ошибку, если направят свои войска в Сирию, как того требует Саудовская Аравия. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление советника министра иностранных дел Ирана Хоссейна Шейх аль-Ислама.

«Это будет ошибкой. Мы категорически выступаем против отправки ими каких-либо войск в Сирию, ибо их цель будет такая же, как у американских войск в Сирии — осложнить сирийский кризис», — отметил иранский дипломат.

Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщила, что администрация президента Дональда Трампа намерена заменить американский военный контингент в Сирии на военных из арабских стран. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр в свою очередь подчеркнул, что королевство готово направить войска в САР на борьбу с терроризмом, если последует предложение США.

Могерини за разблокировку женевского процесса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во время конференции по САР в Брюсселе призвала к «разблокировке» женевских переговоров. Это, по ее мнению позволит как можно скорее претворить в жизнь задачу создания конституционного комитета.

«Нам нужно разблокировать Женевские переговоры. Предложение о создании Конституционного комитета, возглавляемого сирийцами и находящегося под руководством ООН в Женеве, должно быть в срочном порядке воплощено в жизнь», — подчеркнула она.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль настаивает на скорейшем запуске работы конституционного комитета по САР. По его словам, удар США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии осложнил работу специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.