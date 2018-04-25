Меню
Весь мир
В ЕС назвали страну с самым большим госдолгом
Общество
Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая
Следующая новость
Загрузка...

    В ЕС назвали страну с самым большим госдолгом

    49

    В ЕС назвали страну с самым большим госдолгом

    Брюссель, 25 апреля. Европейское статистическое агентство Евростат рассказало о том, какие страны ЕС имеют самый большой внешний долг. 

    Согласно представленным данным, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП оказался у Греции — 178,6 процента. На второй и третьей позициях — Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

    На противоположном полюсе списка — Эстония и Люксембург. Госдолг прибалтийского государства составляет 9% ВВП, а у карликового государства — 23%.

    В конце 2017 года средний госдолг ЕС уменьшился и составил 81,6% ВВП, тогда как в предыдущем году этот показатель был равен 83,3%, отмечает «Комсомольская правда».

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    726
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3067
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    589
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7567