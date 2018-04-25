В ЕС назвали страну с самым большим госдолгом

Брюссель, 25 апреля. Европейское статистическое агентство Евростат рассказало о том, какие страны ЕС имеют самый большой внешний долг.

Согласно представленным данным, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП оказался у Греции — 178,6 процента. На второй и третьей позициях — Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

На противоположном полюсе списка — Эстония и Люксембург. Госдолг прибалтийского государства составляет 9% ВВП, а у карликового государства — 23%.

В конце 2017 года средний госдолг ЕС уменьшился и составил 81,6% ВВП, тогда как в предыдущем году этот показатель был равен 83,3%, отмечает «Комсомольская правда».