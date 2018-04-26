Сирия, 26 апреля. Появилась информация, что США и саудиты ведут переговоры о передаче Ракки под управление подконтрольных Эр-Рияду отрядов «Джейш Аль-Ислам»*****. Боевики ССА** нарушили перемирие с армией САР на юге Дамаска. Курды запустили новую волну принудительной мобилизации в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артиллерийскую подготовку и наносят авиаудары по объектам террористов в северных предместьях города Ар-Растан; продолжают нанесение огневого поражения по опорным пунктам ИГ1 на юге Дамаска.

Курды: запустили новую волну принудительной мобилизации на восточном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор; могут потерять контроль над Раккой по решению США и Саудовской Аравии.

Сирийская свободная армия (ССА): нарушила договоренности о перемирии с армией САР на южной окраине Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 провела обмен пленными с бойцами «Хезболлы» на юге провинции Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 перебрасывает новые бандгруппы и противотанковые мины на переднюю линию обороны в южной части Дамаска.

Провинция Дамаск

Продолжается нанесение огневого поражения авиацией и артиллерией САА по пунктам управления, складам с вооружениями и местам скопления отрядов «Исламского государства» на юге Дамаска. Как передает новостной Twitter-канал SMM Syria,перед активизацией военных действий из анклава ИГ в районе Ярмук были вывезены семьи боевиков. Они были эвакуированы в юго-восточный столичный пригород Бейт Сахм, находящийся под контролем Сирийской свободной армии (ССА). С ней правительство САР ранее заключило соглашение о неведении огня, однако было зафиксировано, что с позиций ССА по объектам сирийской армии недавно все же велись обстрелы.

Между тем террористы ИГИЛ по-прежнему пытаются укрепить оборону и сдержать наступление САА. С этой целью главари группировки организовали переброску дополнительных отрядов из центральной части анклава на первую линию обороны в район железнодорожного вокзала в квартале Шейх Зази, сообщает информационный канала в Twitter Terror Monitor. В Аль-Хаджар Аль-Асвад тем временем исламистами была доставлена партия противотанковых мин. Кроме того, полевые командиры ИГ дали указание использовать ПЗРК для ликвидации вертолетов сирийских ВВС в небе над Шейх Зази.

Провинция Алеппо

Бойцы проправительственного формирования «Хезболла» провели обмен пленными с боевиками исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Алеппо, передает ливанский портал Al Masdar News со ссылкой на пресс-центр поддерживающей Дамаск организации. Отмечается, что боевики освободили двоих членов «Хезболлы», захваченных в плен в ходе столкновений около города Аль-Эис еще в 2016-м году. Проасадовские бойцы, в свою очередь, передали исламистам трех полевых командиров группировки. Обмен заключенными проходил на перевале вблизи Аль-Эиса при посредничестве членов сирийского Красного Полумесяца.

Провинция Хомс

Правительственные силы продолжают вести артиллерийскую подготовку по объектам вооруженных исламистских формирований на окраинах анклава джихадистов к северу от Хомса в преддверии масштабной операции против «Джебхат ан-Нусры» и ее сторонников. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийская арабская армия (САА) наносила удары по боевикам в северных предместьях города Ар-Растан. Эти позиции исламистов также подверглись бомбардировкам ВВС САР. Кроме того, войска САР вели артиллерийские обстрелы по опорным пунктам террористов недалеко от города Харб Нафса, расположенного на южных окраинах соседней Хамы, также входящих в Растанский котел. Сведения о потерях «Тахрир аш-Шам» пока формируются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Командиры курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF)**** заявили о возобновлении «призыва» в свои ряды в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. По данным подконтрольного курдам портала ARA News, «мобилизации» подлежат мужчины от 18 до 25 лет, которые затем отправятся на специальные пункты подготовки. Обучение проводится под контролем военных инструкторов армии США. После прохождения подготовки новоиспеченные бойцы SDF направляются в те районы, где отмечается наиболее сложная и нестабильная обстановка. Пункты сбора находятся в населенных пунктах Джадит Агедат, Ас-Сабха, Джадит Хайер, Ад-Дахла, Аль-Багдади и Ат-Тувеймия, находящихся недалеко от линии соприкосновения с армией САР в районе впадения реки Хабур в Евфрат. Местные источники, однако, подчеркивают, что так называемый «призыв» в курдские «Демократические силы» в действительности носит насильственно-принудительный характер.

Провинция Ракка

Источники Al Masdar News сообщают, что управление городом Ракка и частью других территорий одноименной провинции может быть передано подконтрольным Саудовской Аравии отрядам группировки «Джейш Аль-Ислам». Данная информация была получена ливанским информагентством от оппозиционных активистов и пока не имеет подтверждения. Утверждается, что Вашингтон и Эр-Рияд в настоящий момент ведут переговоры относительно передачи контроля над регионом. Предполагается, что данная мера позволит остановить возможное продвижение турецких войск в рамках планируемой Анкарой антикурдской операции на северо-востоке Сирии и сохранить Ракку под управлением сил проамериканской коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)