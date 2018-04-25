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Пресняков-старший экстренно госпитализирован с инфарктом
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    Пресняков-старший экстренно госпитализирован с инфарктом

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    Пресняков-старший экстренно госпитализирован с инфарктом

    Москва, 25 апреля. СМИ сообщили о госпитализации известного певца Владимира Преснякова- старшего. По некоторым данным, помощь врачей понадобилась из-за инфаркта.

    Как пишут СМИ, ссылаясь на супругу музыканта, Пресняков-старший был госпитализирован в одну из столичных больниц. По ее словам, у мужа, вероятно, случился инфаркт.

    Источники в окружении исполнителя отмечают, что он уже чувствует себя лучше.

    «С ним уже все нормально», — цитирует их РЕН ТВ.

    Отмечается, что музыкант находится в настоящее время в кардиоблоке больницы. Его состояние удалось стабилизировать.

    Автор: Катерина Тимошенская
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