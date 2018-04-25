Пресняков-старший экстренно госпитализирован с инфарктом

Москва, 25 апреля. СМИ сообщили о госпитализации известного певца Владимира Преснякова- старшего. По некоторым данным, помощь врачей понадобилась из-за инфаркта.

Как пишут СМИ, ссылаясь на супругу музыканта, Пресняков-старший был госпитализирован в одну из столичных больниц. По ее словам, у мужа, вероятно, случился инфаркт.

Источники в окружении исполнителя отмечают, что он уже чувствует себя лучше.

«С ним уже все нормально», — цитирует их РЕН ТВ.

Отмечается, что музыкант находится в настоящее время в кардиоблоке больницы. Его состояние удалось стабилизировать.