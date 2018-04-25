Революционная партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в Армении

Ереван, 25 апреля. Революционная партия «Дашнакцутюн» в среду объявила о выходе из правящей коалиции в парламенте Армении.

«Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении», — заявили в партии.

Руководство «Дашнакцутюн» считает, что парламент должен избрать премьер-министра, который пользуется доверием народа, а сформированное им правительство должно работать над преодолением сложившегося политического кризиса. Кроме того, обновленный кабмин должен будет создать все условия для проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что ранее бывший президент Армении Серж Саргсян, которого назначили премьер-министром, снял с себя полномочия главы правительства из-за массовых акций протеста. Манифестанты, требовавшие отставки Саргсяна, ставили ему в вину неэффективное управление государством и экономический упадок страны.