Эксперты ОЗХО повторно посетили сирийскую Думу

Москва, 25 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во второй раз посетили сирийскую Думу, побывав на месте предполагаемой «химической атаки». Об этом сообщает пресс-служба ОЗХО.

«Сегодня команда миссии по установлению фактов совершила визит во второе место в Думе. Она также собрала пробы. Эти образцы будут доставлены в лабораторию организации в Рейсвике. Они будут разделены и доставлены для проведения исследования в специализированных лабораториях», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео с инсценировкой «химической атаки» в городе Дума в Сирии. В России опровергли информацию о «химатаке», а также отметили, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта.